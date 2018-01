Die USA wollen ihre Botschaft in Israel bis spätestens Ende kommenden Jahres von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Das machte US-Vizepräsident Pence bei seinem Besuch in Israel deutlich. Es ist das erste Mal, dass die Vereinigten Staaten nach der Trump-Entscheidung einen konkreten Zeitkorridor für den Vollzug nennen.

Pence sagte in einer Rede vor dem Parlament in Jerusalem, in den kommenden Wochen werde die US-Regierung ihre Pläne für die Verlegung vorantreiben. Ein genaues Datum nannte Pence aber nicht. Israels Ministerpräsident Netanjahu sagte, es sei einer der wichtigsten Momente des Zionismus, dass US-Präsident Trump Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt habe.



Die EU versicherte heute den Palästinensern ihre Unterstützung bei der Errichtung eines eigenen Staates mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Palästinenserpräsident Abbas traf in Brüssel die Außenbeauftragte Mogherini. Mogherini forderte alle am Nahost-Konflikt beteiligten Staaten zu verantwortungsvollem Handeln auf.

