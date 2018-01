Die USA machen die Vorlage einer neuen Nahost-Friedensinitiative von der Verhandlungsbereitschaft der Palästinenser abhängig.

Dies machte Vize-Präsident Pence in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters in Jerusalem deutlich. Dabei appellierte er an Palästinenser-Präsident Abbas, einzulenken. Man verstehe zwar, dass die Palästinenser nicht glücklich seien über die Entscheidung Washingtons, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. US-Präsident Trump habe aber den Wunsch, dass sie Teil eines aktiven Friedensprozesses würden.



Pence hatte zum Abschluss seines Besuchs in Israel die Klagemauer in Jerusalem besucht. Zuvor war er mit Präsident Rivlin zusammengetroffen. Aus Protest gegen den Besuch des amerikanischen Vize-Präsidenten streikten die Palästinenser, in Ost-Jerusalem blieben ihre Geschäfte geschlossen.

