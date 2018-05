Musikalische Gedanken einem Verwandlungsprozess zu unterziehen – darin besteht klassischerweise die Arbeit eines Komponisten. Jede Art von Komposition ist, so gesehen, eine Metamorphose. Im zweiten Violinkonzert von Krzysztof Penderecki jedoch weist der Begriff über die Verwandlung von Material, Struktur und den Prozess der Verarbeitung hinaus. Gemeint ist auch der Komponist in seiner Selbstverwandlung vom Avantgardisten zum Vertreter einer gemäßigt modernen Richtung, die ihn den eigenen musikalischen Wurzeln nähergebracht hat. Heute gehört Penderecki zu den wenigen Komponisten der Gegenwart, die sich weltweit ein großes klassisches Konzertpublikum erobert haben. Ausgangspunkt der "Metamorphosen" war eine Begegnung mit der Geigerin Anne-Sophie Mutter anlässlich einer gemeinsamen Aufführung des Violinkonzerts Nr. 1 von Sergej Prokofjew. Penderecki widmete ihr daraufhin sein zweites Violinkonzert. Für die Ersteinspielung unter der Leitung des Komponisten wurde Anne-Sophie Mutter 1998 mit einem Grammy ausgezeichnet. Auch an diese Wegmarken ihrer Künstlerfreundschaft erinnert das Berliner Konzert im Vorfeld von Pendereckis 85. Geburtstag. Der zweite Teil des Programms ist eine Verbeugung vor Dmitri Schostakowitsch und dessen letzter Sinfonie, die Anfang der 1970er Jahre – um dieselbe Zeit wie Pendereckis erste Sinfonie – entstand.

Krzysztof Penderecki

"Metamorphosen" - Konzert für Violine und Orchester Nr. 2



Dmitri Schostakowitsch

Sinfonie Nr. 15 A-Dur, op. 141



Anne-Sophie Mutter, Violine

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Ltg.: Krzysztof Penderecki



Aufnahme vom 16. Mai 2018 aus der Philharmonie Berlin