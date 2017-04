Die Bundesregierung kündigte Pläne zum Ausbau des Radverkehrs an. Setzt die Politik die richtigen Akzente? Oder müssten wir uns nicht längst fragen, ob wir an der Grenze der Mobilität angelangt sind? Wie muss die Verkehrspolitik der Zukunft aussehen? Was steckt hinter der Idee der Multimodalität? Sind Carsharing, ÖPNV und Fahrrad Alternativen zum eigenen Auto? Und was heißt das für die wichtigste deutsche Branche, die Automobilindustrie?

Stefan Bratzel, Automobilexperte, Fachhochschule der Wirtschaft, Bergisch-Gladbach

Weert Canzler, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

Timm Fuchs, Beigeordneter für Verkehr, Deutscher Städte- und Gemeindebund

Philipp Kosok, Verkehrsclub Deutschland e.V.

