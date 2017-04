Auf dem von den USA bombardierten Militärflughafen in Syrien befindet sich nach Angaben des Pentagon ein Chemiewaffen-Lager. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums teilte in Washington mit, die Lager seien absichtlich nicht beschossen worden, um eine Giftgaswolke zu vermeiden. Bei dem Angriff sei aber ein Fünftel der syrischen Luftwaffe zerstört worden.

Der Pentagon-Sprecher betonte, Ziel der USA sei es gewesen, den Militärflughafen kurzfristig unbrauchbar zu machen. Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte starteten bereits einen Tag nach dem Angriff wieder Kampfflugzeuge der syrischen Streitkräfte von der Militärbasis.



Die US-Armee hatte am Donnerstag von Schiffen im östlichen Mittelmeer 59 Raketen auf den Armeeflughafen Al-Schairat abgefeuert. Präsident Trump sprach von einer Reaktion auf den nach seiner Ansicht von der syrischen Armee verübten Giftgasangriff in Chan Scheichun. Dort waren am vergangenen Dienstag 87 Menschen getötet worden.



Die G7-Staaten erwägen in diesem Zusammenhang neue Sanktionen gegen Syrien und Russland. Der britische Außenminister Johnson sagte zum Auftakt des G7-Treffens im italienischen Lucca, es seien Strafen gegen Militärangehörige im Gespräch.