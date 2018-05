Performance-Kollektiv Henrike Iglesias Feministisches Empowerment

Mit dem Projekt "The Academy" will die Performance-Gruppe "Henrike Iglesias" Frauen stärken. Je mehr Sexismus und Benachteiligung thematisiert würden,"desto mehr fühlt man sich in der Lage, Ungerechtigkeiten nicht hinzunehmen", sagten die Künstlerinnen im Dlf. Auch in der Freie Szene fehle Diversität.

Marielle Schavan und Anna Wille im Corsogespräch mit Juliane Reil

