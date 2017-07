Im Persischen Golf ist es nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden erneut zu einem Vorfall mit der US-Marine gekommen.

Ein amerikanischer Hubschrauber habe sich einem Schiff der Garde genähert und einen Täuschkörper abgefeuert, hieß es in einer Mitteilung der Revolutionsgarden. Sie verurteilten das Vorgehen als provokativ und unprofessionell. Am Dienstag hatte ein Patrouillenschiff der US-Marine Warnschüsse in der Nähe eines iranischen Schiffes abgegeben, das sich genähert hatte. Im Persischen Golf kommt es immer wieder zu ähnlichen Vorkommnissen. Im vergangenen Jahr zählte das US-Verteidigungsministerium 35 solcher Zwischenfälle.