Die Behebung des Personalmangels in der Pflege wird nach Ansicht des neuen Bundesgesundheitsministers Spahn nicht einfach werden.

Zwar befürworte auch er eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte und mehr Ausbildungsplätze, sagte der CDU-Politiker auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin. Dies alles müsse aber auch finanziert werden. Darüber hinaus kündigte Spahn an, dass der ehemalige Präsident des Deutschen Pflegerates, Westerfellhaus, neuer Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung werden soll.



Zum Auftakt der Veranstaltung hatte Pflegeratspräsident Wagner einen "Masterplan Pflege" gefordert. Viele Beschäftigte seien frustriert und am Ende ihrer Kräfte. Die Arbeitsbelastung müsse schnell und spürbar verringert werden. Nur so könne man Auszubildende gewinnen und Aussteiger zur Rückehr in den Beruf motivieren.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.