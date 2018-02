Der SPD-Politiker Vogt rät seiner Partei dazu, die Personaldebatte zu beenden.

Vogt ist Mitglied des Bundesvorstands der Sozialdemokraten und sagte im Deutschlandfunk, man könne mit dem Ergebnis der Koalitionsverhandlungen sehr zufrieden sein. Er nahm Martin Schulz in Schutz: Dieser sei als Hoffnungsträger gestartet und habe sich im Wahlkampf für die Partei aufgerieben. Seine gestrige Entscheidung, doch nicht Außenminister zu werden, sei ein notwendiger und richtiger Schritt gewesen. Dafür habe Schulz Respekt verdient. Jetzt könne man über Inhalte reden. Für die SPD-Bundestagsfraktion sei es wichtig, in den nächsten vier Jahren deutlich zu machen, was die zentralen sozialdemokratischen Forderungen sind. Dazu gehöre vor allem, weiter für ein Ende der Zwei-Klassen-Medizin zu kämpfen.



Vogt verteidigte die harter Verhandlungsführung der SPD bei der Frage der Ressortverteilung. Dabei sei es nicht um Personal-, sondern auch um Strukturfragen gegangen. Der Posten des Finanzminister ermögliche es, Akzente zu setzen. Vogt führte das Beispiel Nordrhein-Westfalen an. Dort sei der frühere SPD-Finanzminister Walter-Borjans erfolgreich gegen Steuerhinterziehung vorgegangen.

