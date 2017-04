Kanzleramtschef Altmaier wird für die CDU das Parteiprogramm zur Bundestagswahl entwerfen.

Das kündigte CDU-Generalsekretär Tauber an, der die Gesamtverantwortung für den Wahlkampf der Christdemokraten trägt. Altmaier werde dazu in der Parteizentrale in Berlin ein eigenes Büro erhalten, seine Arbeit im Kanzleramt aber fortsetzen. Berichte, wonach Tauber durch die Personalentscheidung der Parteivorsitzenden Merkel "entmachtet" worden sei, wies der Generalsekretär zurück. Tauber betonte, er selbst habe Altmaier für die Aufgabe vorgeschlagen.



Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki forderte Altmaier zum Rücktritt auf. Die Verquickung von Regierungsamt und parteipolitischer Betätigung sei eklatant verfassungswidrig, sagte er der "Bild"-Zeitung. Auch SPD-Vize Stegner erklärte, zentrale Wahlkampfleitung und Leitung des Kanzleramts müssten strikt getrennt bleiben.