Der Politologe Janes sieht bei US-Präsident Trump Zeichen für eine zunehmende Selbstüberzeugung.

Trump handle immer stärker nach seinem Instinkt, sagte Janes im Deutschlandfunk. Der Präsident glaube an sich wie nie zuvor. Die Selbstüberzeugung werde durch die Ernennung des neuen Sicherheitsberaters Bolton noch gestärkt. Trump hatte zuletzt mehrere Hardliner in sein engeres Umfeld geholt und als ausgleichend geltende Mitarbeiter von ihren Aufgaben entbunden.



Janes sagte weiter, dass die Republikaner nicht viel Widerstand gegen den Präsidenten leisten würden, weil sie mit ihm auf einen Erfolg bei den Kongresswahlen im November hofften. Zudem könne Trump, so Jackson, seine "Twitterpistole" auf alle Menschen richten, die nicht mit ihm einverstanden sind.

