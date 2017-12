In Peru haben erneut tausende Menschen gegen die Haftentlassung des früheren Staatschefs Fujimori protestiert.

In Lima gingen etwa 5.000 Demonstranten auf die Straße. Auf Plakaten erinnerten sie an Menschen, die während Fujimoris Präsidentschaft von 1990 bis 2000 getötet worden waren. Die Polizei hinderte die Demonstranten mit Tränengas und Barrikaden daran, zu dem Krankenhaus zu ziehen, in dem Fujimori behandelt wird.



Präsident Kuczynski hatte Fujimori aus gesundheitlichen Gründen begnadigt. Der 79-Jährige ist herzkrank. Er war wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen und Bestechung zu 25 Jahren Haft verurteilt worden.

