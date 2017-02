Peru Ex-Staatschef Toledo mit internationalem Haftbefehl gesucht

Der frühere peruanische Präsident Alejandro Toledo. (dpa / picture alliance / Ernesto Arias)

Der ehemalige peruanische Präsident Toledo wird wegen Korruptionsvorwürfen mit internationalen Haftbefehl gesucht.

Wie ein peruanischer Richter anordnete, soll Toledo umgehend festgenommen und für 18 Monate in Untersuchungshaft genommen werden. Sein Aufenthaltsort ist unklar. Dem früheren Präsidenten wird vorgeworfen, während seiner Amtszeit von 2001 bis 2006 Bestechungsgelder in Höhe von 20 Millionen Dollar vom brasilianischen Baukonzerns Odebrecht angenommen zu haben.



Toledo wies die Vorwürfe über seinen Anwalt als politisch motiviert zurück. Dieser kündigte an, gegen die angeordnete Untersuchungshaft vorzugehen.