Der wegen Menschenrechtsverbrechen verurteilte frühere peruanische Staatschef Fujimori ist frei.

Er verließ ein Krankenhaus in Lima, in dem er zuletzt wegen Herzproblemen behandelt worden war, als freier Mann. Der 79-Jährige war 2009 zu 25 Jahren Haft verurteilt worden, unter anderem wegen seiner Mitverantwortung für mehrere Morde beim Einsatz von Todesschwadronen. Seine Begnadigung durch Präsident Kuczynski an Weihnachten hatte über die Landesgrenzen hinaus für Empörung gesorgt.

