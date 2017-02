Peru Haftbefehl gegen Ex-Präsident Toledo erlassen

Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk)

Im Zuge mutmaßlicher Korruptionsvorwürfe hat ein Richter in Peru die Verhaftung des früheren Staatspräsidenten Toledo angeordnet.

Diesem wird vorgeworfen, bis zu 20 Millionen US-Dollar Bestechungsgeld angenommen zu haben. Bei dem Skandal geht es um den Bau einer Fernstraße zwischen Rio de Janeiro und Lima. Toledo soll in seiner Amtszeit von 2001 bis 2006 entscheidend bei der Auftragsvergabe an einen brasilianischen Konzern geholfen haben. Der Beschuldigte hält sich derzeit in Frankreich auf.