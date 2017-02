Peru Haftbefehl gegen Ex-Präsident Toledo erlassen

Der frühere peruanische Präsident Alejandro Toledo. (dpa / picture alliance / Ernesto Arias)

Wegen Korruptionsvorwürfen ist internationaler Haftbefehl gegen den früheren Staatschef Perus, Toledo, erlassen worden.

Zudem ordnete ein Richter in Lima 18 Monate Untersuchungshaft für den Ex-Präsidenten an. Toledo wird vorgeworfen, bis zu 20 Millionen US-Dollar Bestechungsgeld angenommen zu haben. Der 70-Jährige lebt in den USA und hält sich derzeit in Frankreich auf.



Bei dem Skandal geht es um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht. Dieser soll in zwölf Ländern Schmiergelder gezahlt haben, um an lukrative Bauaufträge zu kommen.