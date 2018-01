Mit einer Messe in der peruanischen Hauptstadt Lima hat Papst Franziskus seine einwöchige Südamerika-Reise beendet.

Vor Hunderttausenden Gläubigen mahnte er, die Ärmsten der Gesellschaft nicht zu vergessen. Zuvor hatte Franziskus die peruanischen Bischöfe zu mehr Mut aufgerufen. Sie sollten Missstände anprangern, sagte er bei einem Treffen in Lima. Am Samstag hatte der Papst während einer Marienfeier auf dem zentralen Platz der Küstenstadt Trujillo im Norden Perus unter anderem Gewalt gegen Frauen angeprangert. Die Gesetzgebung müsse Frauen besser schützen und in Lateinamerika müsse sich ein neues kulturelles Verständnis etablieren, forderte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.