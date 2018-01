Papst Franziskus hat die Korruption in Lateinamerika angeprangert.

Er sagte in der peruanischen Hauptstadt Lima vor Vertretern von Regierung und Zivilgesellschaft, Bestechung sei wie ein Virus, das viele Völker und Demokratien befallen habe und jeden Bereich des Lebens infiziere. Es müsse alles getan werden, um diese soziale Geißel zu bekämpfen. Vor allem brauche es dafür mehr Transparenz - bei öffentlichen Einrichtungen ebenso wie im privaten Sektor.



Einer der größten Korruptionsskandale in Südamerika betrifft den brasilianischen Baukonzern Odebrecht, der jahrelang mit Bestechungsgeldern an öffentliche Aufträge in einer Reihe von Ländern gekommen sein soll. Auch Perus Präsident Kuczynski wird vorgeworfen, in den Skandal verwickelt zu sein.

