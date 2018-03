In Peru hat sich der Kongress mit großer Mehrheit für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Kuczynski ausgesprochen.

Kuczynski steht in Verdacht, in einen Korruptionsskandal um einen brasilianischen Baukonzern verwickelt zu sein. Ihm wird vorgeworfen, in seiner Zeit als Minister Schmiergeld angenommen zu haben. Kuczynski bestreitet das. Er steht zudem wegen der Begnadigung des früheren Präsidenten Fujimori in der Kritik. Die Opposition hatte vor drei Monaten bereits einmal versucht, ein Amtsenthebungsverfahren durchzusetzen, scheiterte damals aber im Kongress.

