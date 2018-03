In Peru hat Präsident Kuczynski seinen Rücktritt erklärt.

Damit kam er einem Amtsenthebungsverfahren zuvor, das vor einer Woche gegen ihn eingeleitet worden war. In einer nationalen Fernsehansprache versprach Kuczynski einen geordneten Übergang an der Spitze Perus. Sein Nachfolger soll der bisherige Vizepräsident Vizcarra werden.



Kuczynski wird beschuldigt, in einen Korruptionsskandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht verwickelt zu sein. Er steht zudem wegen der Begnadigung des früheren peruanischen Präsidenten Fujimori in der Kritik.

