In Peru hat die Haftentlassung des früheren Staatschefs Fujimori durch Präsident Kuczynski zu Protesten geführt.

In Lima versammelten sich Demonstranten vor dem Präsidentenpalast. Auf Plakaten erinnerten sie an Menschen, die während Fujimoris Präsidentschaft von 1990 bis 2000 getötet worden waren. Wegen des Einsatzes von Todesschwadronen, Menschenrechts-Verbrechen und Bestechung war er zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Kuczynski hatte erklärt, die Begnadigung zu Weihnachten erfolge aus humanitären Gründen. Der 79-jährige Fujimori gilt als schwer herzkrank und wurde am Samstag in eine Klinik gebracht.



Amnesty International forderte Kuczynski auf, Zweifel am Mangel an Transparenz und am Respekt für ein ordnungsgemäßes Verfahren zu beseitigen. Der heutige Präsident hatte in der vergangenen Woche ein Amtsenthebungsverfahren überstanden - die peruanische Opposition wirft ihm Korruption vor.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.