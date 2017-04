Das Kinderhilfswerk Unicef warnt nach den Überschwemmungen und Erdrutschen in Peru vor der Gefahr der Mangelernährung.

Eine Sprecherin der UNO-Organisation sagte in Lima, rund 15.000 Kinder unter zwei Jahren lebten in den von den Unwettern am stärksten betroffenen Regionen. Sie hätten nur einen ungenügenden Zugang zu Lebensmitteln, sauberem Wasser und sanitären Anlagen. Im Norden Perus sind viele Menschen obdachlos geworden und leben in provisorischen Unterkünften. Etwa 100 Menschen kamen durch die Erdrutsche ums Leben.