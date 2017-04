Was für eine Aufregung! Da enteiert die CDU-Bundesvorsitzende ausgerechnet vorm österlichen Hochamt ihren Generalsekretär Peter Tauber, indem sie ihren Kanzleramtschef zum Programmchef für die Bundestagswahl macht. Schon hallt es "Verfassungsbruch" vom schleswig-holsteinschen Großliberalen Wolfgang Kubicki. Und die SPD und Linke stimmen entrüstet in den Chor ein.

Darf man das? Darf ein herausgehobenes Regierungsmitglied zugleich zentrale Parteiarbeit machen? Hm. Wie ist das eigentlich mit der Kanzlerin. Darf die als Regierungschefin zugleich Parteichefin sein? Wann ist sie was? Wie trennt sie Regierungs- und Parteiamt? Wenn sie beispielsweise am 25. Mai mit Ex-US-Präsident Obama auf dem Evangelischen Kirchentag in Berlin über das Thema "Engagiert Demokratie gestalten" parliert – ist sie da Parteichefin oder Kanzlerin? Das Protokoll vermerkt sie als Kanzlerin – für den Wähler dürfte sie die CDU-Kanzlerin sein.

Bemerkenswert sind die parteiinternen Signale

Selbst kritische Verfassungsrechtler wie Hans Herbert von Arnim oder der Berliner Politikwissenschaftler Nils Diedrich sehen kein Problem mit der Doppelrolle von Peter Altmaier. Und die Kritik der SPD fiel eher verhalten aus. Schließlich arbeiten ihre herausgehobenen Kabinettsmitglieder wie etwa Manuela Schwesig ebenfalls an deren Wahlprogramm mit. Der Mehrzahl der Bürger ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass es ein Trennungsgebot gibt. Sie setzen voraus, dass Partei- und Regierungsarbeit ineinanderfließen. Also ist die Aufregung der politischen Klasse über die CDU-Personalien nun Beckmesserei, Haarspalterei oder gar nur ein Sturm im Wasserglas? Am Ende erleben wir doch schlicht, wie sich konkurrierende Parteien für die Wahlschlacht in Stellung bringen.

Das wirklich Bemerkenswerte an Altmaiers Beauftragung sind die CDU-internen Signale, die in den Vorgang interpretiert werden können:

Erste Deutung: Merkel traut ihrem Parteiapparat allein die Aufgabe nicht zu. Ihr internet-affiner, aber nicht sonderlich beliebter Generalsekretär ist womöglich in Ungnade gefallen und hält sich nur noch aus Gesichtswahrungsgründen im Amt. Andererseits spricht einiges für die These einer bewussten Arbeitsteilung vor einem schwierigen und aufwendigen Wahlkampf. So reaktivierte die Parteivorsitzende ihren früheren Wahlkampfstrategen Joachim Koschnicke als Dritten im Bunde an der Spitze des Wahlkampfteams. Jedenfalls scheint sie keineswegs in der Defensive. Eher anders herum: Sie überlässt nichts dem Zufall und erzwingt Teamwork – und lässt gegebenenfalls einmal mehr für zu leicht befundene Getreue über die Klinge springen.

Mehrere Deutungsmöglichkeiten

Deutung zwei: Altmaiers Beauftragung soll den Boden bereiten für Bündnis-Alternativen, um die babylonische Gefangenschaft mit der SPD verlassen zu können. Schließlich gehörte der einst junge Wilde Altmaier schon vor mehr als zwei Jahrzehnten zur Bonner Pizza-Connection. Da beschnupperten sich junge CDU-Abgeordnete mit den damals noch rebellischen Grünen. Diese Gesprächsebene hält sich bis heute. Das würde auch den hysterischen Verfassungsbruch-Aufschrei von FDP-Vize Kubicki erklären: Eifersucht. Schließlich hängen die Liberalen existenziell daran, im Kielwasser einer der beiden großen Parteien in den Bundestag zurückzuschwimmen.

Die dritte Deutungsoption: Nach zwölf Jahren Kanzlerschaft und ihrer Strategie der asymmetrischen Demobilisierung des politischen Gegners fehlt Merkel auch in der eigenen Partei jemand, der die Union programmatisch gegen den Strich bürsten und für innovative Ansätze sorgen könnte. Deshalb braucht sie eine Strategiegruppe, die sich nicht allein aus dem Parteiapparat rekrutiert. Irritierend ist allerdings, dass die Union derzeit wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt. Hypnotisiert kreist die Debatte um ein Wahlprogramm gegen die wiedererwachte Martin-Schulz-SPD und die drohende rot-rot-grüne Bündnisoption.

Man kann die AfD nicht durch Ignoranz marginalisieren

Dass am anderen Ende des ideologischen Spektrums eine AfD in der Wählerschaft aller Parteien marodiert, indem sie auf einem nationalkonservativen bis nationalistischen Trend in der Gesellschaft reitet, wird derzeit beschwiegen. Wer jedoch angesichts des vielfach eher mitleiderregenden Zustands der West-AfD glaubt, man könne sie durch Ignoranz marginalisieren, sollte einen Blick in ostdeutsche Landtage werfen: Dort hat sie kraft der Wassersuppe, die ihr eine heimliche Sympathisantenschaft aus allen weltanschaulichen Lagern verschaffte, den demokratischen Diskurs gehörig durcheinanderwirbelt – mit unabsehbaren Folgen. Egal, wie die CDU also ihr Wahlkampfteam aufstellt: Allein mit einem Rote-Socken-Feinbild wird sie nicht gewinnen können. Das Gespenst, das in Europa umgeht, heißt nicht Kommunismus – sondern Populismus!