Der Schriftsteller Peter Härtling ist tot.

Wie eine Sprecherin des Verlags Kiepenheuer & Witsch in Köln mitteilte, starb er im Alter von 83 Jahren in Rüsselsheim. Härtling veröffentlichte in seiner mehr als 60-jährigen Schaffenszeit zahlreiche Romane, Erzählungen, autobiografische Schriften und Kinderbücher. Er widmete sich vor allem der Aufarbeitung der Geschichte und seiner eigenen Vergangenheit. Sein letztes Werk " Verdi - Ein Roman in neun Fantasien" erschien 2015.