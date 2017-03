Peter Rüchel "Rockpalast"-Erfinder wird 80

Für die "Rockpalast"-Nächte saßen Generationen von Musikfans nachts vor dem Fernseher, um ihre Idole live spielen zu sehen: den irischen Gitarristen Rory Gallagher, The Police, The Who, Prince oder die Red Hot Chili Peppers. Peter Rüchel, Erfinder des Kult-Formates, wurde Anfang März 80 Jahre alt.