Der CDU-Politiker Tauber soll Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium werden.

Mehrere Medien berufen sich dabei auf auf Informationen auf Regierungskreise. Tauber ist Oberleutnant der Reserve und nahm in den vergangenen Jahren mehrfach an Wehrübungen teil. Er war seit Ende 2013 Generalsekretär der CDU und hatte Mitte Februar seinen Rückzug erklärt. Seine Nachfolge trat die frühere saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer an.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.