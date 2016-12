Petersdom Papst erinnert in Christmette an notleidende Menschen

Der Petersdom und die Engelsbrücke in Rom (picture alliance / dpa / Kevin Kurek)

Papst Franziskus hat an Heiligabend in Rom an notleidende Menschen in der Welt erinnert.

Mit Blick auf das Christuskind in der Weihnachtsgeschichte erklärte er, man müsse sich auch der Kinder annehmen, die gerade nicht in einer Wiege lägen und von der Liebe einer Mutter und eines Vaters umgeben seien. Sondern welche stattdessen in Krieg, Armut und Flucht auf die Welt kämen, in unterirdischen Bunkern während Bombardements, auf dem Bürgersteig einer großen Stadt oder auch auf dem Boden eines mit Migranten überladenen Schleppkahns.



Im und vor dem Petersdom versammelten sich Tausende Gläubige, um der Predigt des katholischen Kirchenoberhauptes während der Christmette zuzuhören.