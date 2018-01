Papst Franziskus hat Feindseligkeiten und Ängste zwischen Flüchtlingen und den Menschen in den Aufnahmeländern verurteilt.

Beide Seiten ständen in der Pflicht, mahnte Franziskus in einer Predigt im Petersdom. Neuankömmlinge müssten Gesetze, Kultur und Traditionen der Länder, in die sie kämen, kennen und respektieren. Die Aufnahmeorte müssten sich ohne Vorurteile öffnen und Verständnis aufbringen. Es sei Sünde, auf die Begegnung mit dem anderen zu verzichten.



Der Papst beging mit seinem Gottesdienst den katholischen Welttag des Migranten und des Flüchtlings. An der Messe im Petersdom nahmen Tausende Flüchtlinge und Zuwanderer aus zahlreichen Ländern teil.

