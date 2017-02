Petition an Merkel und Juncker Einsatz für Meinungsfreiheit in Türkei gefordert

Das PEN-Zentrum Deutschland, Reporter ohne Grenzen und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels haben der Bundesregierung eine Türkei-Petition übergeben. (dpa / Bernd von Jutrczenka)

Schriftsteller, Buchhändler und Journalisten fordern von Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsident Juncker einen entschlossenen Einsatz für Meinungsfreiheit in der Türkei.

Die Freiheit des Wortes sei in der Türkei akut bedroht, heißt es in der Petition, die der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der Autorenverband PEN-Zentrum Deutschland sowie "Reporter ohne Grenzen" im Kanzleramt in Berlin Regierungssprecher Seibert übergaben. Meinungsgfreiheit dürfe nicht zum Verhandlungsgegenstand gemacht werden etwa in der Flüchtlingsfrage.- Die Online-Petition mit dem Namen "#FreeWordsTurkey" weist rund 111.000 Namen von Unterzeichnern auf.