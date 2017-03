Jetzt heißt es bei Opel: Ordentlich in die Hände spucken. Wenn der Autobauer ernsthaft eine Zukunft haben will – in der er vielleicht auch mal wieder schwarze Zahlen schreibt – muss er eine Strategie entwickeln. Und dazu gehört auch: Nicht krampfhaft an Arbeitsplätzen und Standorten festhalten. Auch wenn das wehtut. Der heutige Verkauf durch die langjährige US-Mutter General Motors an den französischen Peugeot-Konzern könnte die letzte Chance für den Autobauer aus Rüsselsheim sein.

Mit dem Verkauf hat Opel neue Freiheiten gewonnen: GM hatte die ungeliebte Tochter stets an der kurzen Leine gehalten. Asien als Markt für Opel-Modelle – bisher tabu. Auch den Heimatmarkt USA wollte GM lieber für sich alleine haben. Opel: für General Motors ein Klotz am Bein. Das zeigt auch der Kaufpreis. Der US-Konzern zahlt drauf. GM kassiert zwar mehr als zwei Milliarden Euro für den Deal, zugleich kommt er aber für Pensionsverpflichtungen auf. Kostenpunkt: drei Milliarden Euro. Das zeigt, wie froh man in Detroit ist, die Tochter endlich loszuwerden.

Für Opel ist das eine Chance – denn eine Rabenmutter hätte die Tochter vielleicht sogar sterben lassen. Fraglich auch, wie sich Opel unter Volkswagen entwickelt hätte. Wie viel wäre von Opel übrig geblieben, wenn die Wolfsburger vor drei Jahren zum Zuge gekommen wären?

In der neuen französischen Familie sind die Rüsselsheimer dagegen willkommen. Opel soll mit PSA zum Champion werden. Der Peugeot-Konzern hat ein ernsthaftes Interesse an Opel. Denn er erkauft sich ein besseres Image. Autos "Made in Germany" sind auf vielen Märkten nachgefragt - mehr als französische Autos, die mit einem Klapperkisten-Image kämpfen. PSA-Chef Carlos Tavares wird Opel nicht wie ein ungeliebtes Kind behandeln. Vor allem, wenn er den Autobauer wirklich von der Leine lässt und auf neue Märkte schickt: Es ist falsch, zu behaupten, diese Strategie gehe nicht auf: Einen Versuch ist es wert.

Für Opel gibt es endlich wieder eine Vision. Dafür verlangen die Franzosen aber auch einiges. Opel sei in einem Zustand wie es PSA 2013 war, hat Tavares gesagt. Jetzt braucht es Siebenmeilenstiefel, um aufzuholen. Und dafür müssen die Opelaner endlich die Augen öffnen. Wer über Jahre hinweg nur Verluste einfährt, wird sich nur erneuern, wenn er auch auf Stellen verzichtet. PSA hat Opel zwar Jobgarantien bis 2018 gegeben – sie entsprechen aber quasi einem Wimpernschlag. Sie sind eine Verschnaufpause, auch für die Politik, die damit über die nächsten Wahlen kommt.

In Rüsselsheim, Eisenach und Karlsruhe muss man sich jetzt eines klar machen: Lieber ein paar Jobs weniger, als gar keine Opel-Jobs mehr.