Papst Franziskus hat zum Pfingstfest für ein Ende der Gewalt in Israel gebetet.

Der Geist Gottes möge die Herzen und die Verhältnisse verändern und Frieden ins Heilige Land bringen, sagte er bei einer Messe im Petersdom. Ausdrücklich ging er auch auf Gaza ein. Der Name habe heute einen traurigen Klang, führte Franziskus aus und erinnerte daran, dass der Ort bereits in der Bibel erwähnt wird.



In Deutschland warnten beide großen Kirchen vor einer spalterischen Kraft des Populismus. Der katholische Erzbischof Schick aus Bamberg betonte, Populismus sei geistlos, zerstörerisch und verkürze die Wahrheit für persönliche, nationale oder wirtschaftliche Interessen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirchen in Deutschland, Bedford-Strohm, führte aus, er wünsche sich jenseits religiöser Überzeugungen einen Geist, der die unseligen Debatten überwinde, in denen versucht werde, die eigene Identität durch die Abwertung anderer zu stärken.

