In Augsburg ist der 69. Sudetendeutsche Tag eröffnet worden.

Am Pfingstsonntag wird Bayerns Ministerpräsident Söder erwartet. Der Freistaat Bayern hatte nach dem Zweiten Weltkrieg die Schirmherrschaft für die Vertriebenengruppe übernommen.



Bei der Eröffnung in Augsburg sagte der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, der CSU-Politiker Posselt, man könne sich vorstellen, das traditionelle Pfingsttreffen zukünftig in Tschechien zu veranstalten. Die Sudetendeutschen waren nach dem Zweiten Weltkrieg aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben worden.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.