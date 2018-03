Fachkräftemangel, schwierige Arbeitsbedingungen und ein schlechtes Image: Die Pflege ist ein Zukunftsthema.

Langfristig wird die Zahl der Pflegebedürftigen noch weiter ansteigen, wenn die geburtenstarken Jahrgänge ins Rentenalter kommen. Im Jahr 2035 könnten in Pflege- und Gesundheitsberufen rund 270.000 Fachkräfte fehlen, heißt es in einer neuen Analyse des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB).



"Pflege geht uns alle an" – das ist eine der Kernbotschaften des Deutschen Pflegepreises, der höchsten nationalen Auszeichnung in diesem Bereich. Als Botschafterin wird in Berlin die 34-jährige Margarete Albrecht aus Bielefeld ausgezeichnet. Sie arbeitet mit epilepsiekranken Kindern in der Fachklinik Mara in Bielefeld-Bethel. Albrecht hat außerdem den Bachelor in Pflegewissenschaften gemacht. Sie versteht sich als Anwältin der Patienten; den Stiftern des Preises gilt sie als Mutmacherin und Vorbild.



Albrecht möchte den Preis stellvertretend für ihr Kolleginnen und Kollegen entgegennehmen, die sich genauso engagierten, erklärte sie. Albrecht ist seit zwölf Jahren Kinderkrankenschwester. Die Eltern derjenigen Kinder, die in der Klinik behandelt werden, betonten die Wichtigkeit ihrer Arbeit, erklärte sie. Ärzte treffe man selten an, wodurch die Pfleger Tag und Nacht zu den wichtigsten Ansprechpartner würden.



Über die Arbeit mit epilespiekranken Kindern sagt Albrecht: "Ich denke, man kann immer irgendwas tun, und wenn es nur das Zuhören ist. Auch, wenn wir eine Krankheit vielleicht nicht heilen können. Aber wir können das begleiten."



Ihre Kollegen hatten Margarete Albrecht für den Deutschen Pflegepreis vorgeschlagen.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.