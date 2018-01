Immer mehr Bundesbürger sichern sich nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland gegen Pflege-Risiken ab.

Unter Berufung auf Daten des Verbandes der Privaten Krankenversicherung heißt es, derzeit gebe es rund 3,52 Millionen private Zusatzversicherungen; es handele

sich um 61 Prozent mehr als vor fünf Jahren.



Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte die Politik auf, einen bundesweit einheitlichen Mindestpersonalschlüssel für Pflegeheime festzusetzen. Ihr Vorstand Brysch sagte der Deutschen Presse-Agentur, liege eine Einrichtung unter einer solchen Vorgabe, müsse es einen Aufnahmestopp oder sogar eine Schließung geben.



Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung warnte vor der Annahme, allein eine bessere Bezahlung könne den Mangel an Fachkräften in der Altenpflege beheben. Das Vorstandsmitglied Kiefer forderte in der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ein neues Qualifizierungsangebot der Bundesagentur für Arbeit, um Hilfs- und Fachkräfte für die Langzeitpflege zu gewinnen.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.