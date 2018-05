Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Westerfellhaus, schlägt eine Prämienregelung vor, um Pflegepersonal zu gewinnen.

Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten berichten, für Berufsrückkehrer solle ein Anreiz von 5.000 Euro ausgelobt werden, für Ausbildungsabsolventen von 3.000 Euro. Für Teilzeitkräfte könne die Prämie anteilig ausgezahlt werden. Sie soll aus Steuern finanziert werden. Wer sie in Anspruch nimmt, muss sich nach den Vorstellungen des Pflegebevollmächtigten zu Weiterbildung im Umfang von mindestens vier Tagen verpflichten. - In Deutschland fehlen in der Alten- und der Krankenhauspflege mehr als 35.000 Pflegekräfte.

