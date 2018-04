Die AfD kritisiert einen Vorstoß der Grünen, Flüchtlingen in Pflegeberufen ein Bleiberecht zu gewähren.

AfD-Chef Gauland erklärte dazu, es gebe mehr als ausreichend Pflegekräfte in Europa, die den Pflegenotstand in Deutschland beheben könnten.



Der Grünen-Vorsitzende Habeck hatte die Bundesregierung aufgefordert, die Gesetzeslage zu ändern. Es fehlten zehntausende Fachkräfte, und trotzdem würden Flüchtlinge abgeschoben, die eine Ausbildung in Pflege- und Helferberufen machten. Nach jüngsten Angaben sind in der Alten- und Krankenpflege 35.000 Stellen nicht besetzt.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.