Bundesgesundheitsminister Spahn verspricht schnelle Maßnahmen gegen den Pflegenotstand.

In der Alten- wie in der Krankenpflege sei eine echte Vertrauenskrise entstanden, weil über die vergangenen Jahre immer mehr Druck auf den Beschäftigten laste, sagte Spahn im Deutschlandfunk (Audio-Link). Es gehe nun darum, diese Spirale umzudrehen. Zusätzlich zu dem Sofortprogramm mit der Schaffung von 8.000 neuen Stellen müsse man die Struktur in der Pflege verändern. Darüberhinaus will der CDU-Politiker Anreize setzen, Pflegeberufe wieder attraktiver zu machen. Schwieriger als neue Stellen zu schaffen, sei es, diese zu besetzen. Es gelte, Aussteiger wieder zurückzuholen in den Beruf, Teilzeitkräfte in Vollzeitbeschäftigung zu bekommen und auch in der Altenpflege flächendeckend Tarifverträge einzuführen.

