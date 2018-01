Es ist ja nicht so, das wir uns als journalistische Beobachter zum ersten Mal mit dem Thema befassen würden. Aber eigentlich hätte man von der erneut spät gewordenen Nachtsitzung doch eine etwas andere Botschaft erwartet.



Denn das, was die rheinland-pfälzische Ministerpräsidenten Malu Dreyer als SPD-Verhandlungsführerin und Herman Gröhe von der Union da gegen Mitternacht als gemeinsamen Erfolg für die Pflege präsentierten, das stand so auch schon in dem am 12. Januar vorgelegten Sondierungspapier:



8000 neue Fachkräfte für die Pflege, eine bessere Personalbemessung in den Pflegeeinrichtungen, flächendeckende Tarifverträge, Verbesserungen für die pflegenden Angehörigen und der Rückgriff auf das Einkommen der Angehörigen erst ab einem Einkommen von über 100.000 Euro im Jahr. Allein, dass der Pflegemindestlohn in Ostdeutschland jetzt auf das etwas höhere Niveau im Westen der Republik angehoben werden soll, kann als eine kleine Neuigkeit verstanden werden.

Frage nach der Finanzierung bleibt offen

Was wir als Beobachter an dieser Stelle aber viel eher von den potenziellen Koalitionspartnern hätten wissen wollen, wäre die Antwort auf die Frage, wie sie das alles zu finanzieren gedenken und welche Instrumente sie da in Betracht ziehen.



Genau da aber bleiben die Unionsparteien und die SPD die Antwort schuldig. So gesehen ist das ganze Unterfangen nichts mehr als eine vage Absichtserklärung. Eine mit vielen Fragezeichen und die berechtigte Kritik der Fachverbände ließ auch nicht lange auf sich warten.



Von einem Ruck, der durch die Pflege geht und die zunehmenden Probleme bewältigen hilft, kann keine Rede sein. Das ist allenfalls ein Einstieg. Die 8000 zusätzlichen Altenpflegekräfte bedeuten weniger als eine zusätzliche Fachkraft pro Pflegeheim. Außerdem müssen die Kosten dafür wohl überwiegend von den Heimbewohnern aufgebracht werden.



Der Ruf nach der flächendeckenden Anwendung von Tarifverträgen ist zwar politisch gut gemeint, aber letztlich nicht mehr als ein Appell, denn die Bundesregierung sitzt nicht mit am Verhandlungstisch, wenn es um die Bezahlung der Pflegekräfte geht.



Über eine Million. Menschen arbeiten in der Alten- und Krankenpflege und damit deutlich mehr als in der Automobilindustrie und der Bedarf steigt ständig. Aktuell können gut drei Viertel der offenen Stellen nicht mit Fachkräften besetzt werden. Der wirtschaftliche Boom verstärkt das, denn wer immer es kann, wandert in einen besser bezahlten Job ab.



Vor diesem Hintergrund ist es klar, dass höhere Standards und deutliche mehr Personal eigentlich nur mit deutlichen Mehrausgaben für die Pflege bezahlt werden können.



Die Deutsche Stiftung Patientenschutz spricht davon, dass für eine bessere Pflege die Zahlungen um mindestens 500 Euro pro Monat für jeden Pflegefall steigen müssten. Bei 2,9 Mio. Pflegebedürftigen sicherlich keine Peanuts.



Aber genau dazu schweigen die potenziellen Koalitionäre. Noch soll in ihrer Welt alles schöner, aber nicht teurer werden.

Volker Finthammer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Volker Finthammer, Jahrgang 1963, studierte Politik in Marburg und in Berlin. Nach der Wende erste Radioerfahrungen beim Deutschlandsender Kultur in Ostberlin. Seit 1994 beim Deutschlandradio. Redakteur im Ressort Politik und Hintergrund. Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und in Brüssel. CvD in der Chefredaktion von Deutschlandradio Kultur. Seit September 2016 wieder im Hauptstadtstudio in Berlin mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik.