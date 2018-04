Der neue Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Westerfellhaus, hat eine hartnäckige und konstruktive Arbeit angekündigt.

Man brauche eine starke Stimme der professionellen Pflege in Deutschland, sagte er bei seiner Amtseinführung in Berlin. Die Politik müsse versuchen, das Vertrauen der Pflegekräfte zurückzugewinnen. In der Vergangenheit seien ihnen viele Verbesserungen versprochen worden. Nun müssten die Reformen auch wirklich umgesetzt werden, so Westerfellhaus.

