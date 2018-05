Der Deutsche Gewerkschaftsbund warnt vor einer zu schnellen Erhöhung des Beitrags zur Pflegeversicherung.

DGB-Vorstandsmitglied Buntenbach sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, bevor jetzt die Beiträge angehoben würden, sollte als erstes eine Kostenschätzung sämtlicher Vorhaben in der Pflege auf den Tisch. Es sei aber klar, dass der Bedarf steige und dass es schnell bessere Leistungen und mehr Personal geben müsse. Um die Kosten gerecht zu verteilen, regte sie einen Ausgleich mit der privaten Pflegeversicherung an. - Bundesgesundheitsminister Spahn hatte zuletzt wegen zusätzlicher Ausgaben in der Pflege eine Erhöhung des Beitrags um 0,2 Punkte ins Spiel gebracht.

