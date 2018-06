Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Westerfellhaus, fordert mehr Mittel für die gesetzliche Pflege.

Man müsse die Pflegeversicherung finanziell auf breitere Füße stellen, sagte Westerfellhaus dem "Spiegel". Dabei dürfe es kein Tabu sein, auch auf Kapitaleinkünfte wie Mieten Beiträge zu erheben. Es könne nicht sein, dass die Zukunft der Erben wichtiger sei als die Zukunft der Pflege. Westerfellhaus sprach sich in diesem Zusammenhang für mehr Personal und deutlich bessere Arbeitsbedingungen aus.



Die Bundesregierung will ab dem kommenden Jahr eine Milliarde Euro zusätzlich für die Pflege bereitstellen. Gesundheitsminister Spahn hat 13.000 neue Stellen in Aussicht gestellt.

