Der philippinische Präsident Duterte hat die Stadt Marawi für befreit erklärt, trotz anhaltender Kämpfe.

Die Terroristen hätten dort keinen Einfluss mehr, sagte er nach einem Besuch in Marawi. Nach Angaben der Armee wurden alle noch verbliebenen Rebellen gefangen genommen. Gestern war der Anführer des philippinischen Ablegers der Terrormiliz IS, Hapilon, bei Gefechten getötet worden.



Duterte hatte im Mai das Kriegsrecht verhängt, nachdem bewaffnete Islamisten in Marawi eingedrungen waren. Bei den Kämpfen zwischen Militär und Islamisten kamen seitdem mehrere hundert Menschen ums Leben. Mehr als 200.000 sollen auf der Flucht sein.