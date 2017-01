Philippinen Chef von Terrorgruppe getötet

Der getötete Terrorchef soll auch für einen Anschlag im September in Davao verantwortlich sein. (MANMAN DEJETO / AFP)

Auf den Philippinen hat die Polizei den Chef einer islamistischen Terrorgruppe getötet.

Wie die Behörden in der Hauptstadt Manila mitteilten, stellten Sicherheitskräfte den Gründer und Anführer der Gruppe "Ansarul Khilafa Philippines" in einem Strand-Resort auf der südlichen Insel Mindanao und erschossen ihn nach einem Feuergefecht. Die Terrorgruppe steht der IS-Miliz nahe und wird für mindestens einen Bombenanschlag in dem Land mit 15 Toten verantwortlich gemacht.