Der philippinische Präsident Duterte hat seinen Landsleuten dauerhaft verboten, in Kuwait zu arbeiten.

Ein im Februar erlassenes Verbot gelte nun permanent, sagte Duterte in seiner Heimatstadt Davao. Im Streit über schlechte Arbeitsbedingungen in Kuwait hatte Duterte vor kurzem mehr als hunterttausend Landsleute zur Rückkehr in ihre Heimat aufgerufen. - Im Golfstaat Kuwait arbeiten mehr als 260.000 Menschen aus den Philippinen, vor allem Frauen, die dort als Hausmädchen tätig sind. Zuletzt hatte es wiederholt Berichte über Missbrauchs- und Todesfälle gegeben.

