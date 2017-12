Auf den Philippinen ist die Zahl der Toten durch den Tropensturm '"Tembin" auf über 180 gestiegen.

Die Polizei bestätigte 182 Tote durch Überschwemmungen und Erdrutsche. Viele weitere Menschen würden noch vermisst. Der Sturm war gestern an der Ostküste der Insel Mindanao auf Land getroffen. In mehreren Städten und Dörfern dauert die Suche nach Vermissten an, nachdem Schlamm- und Gerölllawinen Häuser zerstörten. Die philippinische Armee ist im Einsatz, um die Rettung von Überlebenden zu unterstützen. Auf Mindanao leben mehr als 20 Millionen Menschen.

