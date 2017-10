Fünf Monate nach Beginn der Belagerung der philippinischen Stadt Marawi hat das Militär die Kämpfe für beendet erklärt.

Zuvor hatten Soldaten das letzte von Rebellen besetzte Gebäude gestürmt. Dort entdeckten sie 40 Tote. Das Militär geht davon aus, dass es sich um Rebellen handelt. Zur Todesursache wurden keine Angaben gemacht.



Im Mai hatten die mit der Terrormiliz IS verbündeten Rebellen begonnen, die südphilippinische Stadt zu belagern. Marawi ist ein Zentrum des islamischen Glaubens in dem überwiegend katholischen Land. In dem Konflikt wurden mehr als 1.100 Menschen getötet. Die Besetzung der Stadt hatte Bedenken erweckt, der Islamische Staat oder mit ihm verbundene Gruppen könnten in Asien Fuß fassen.