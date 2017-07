Bei einem Erdbeben der Stärke 6,5 ist auf den Philippinen mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.

Wie die Behörden in der Provinz Leyte mitteilten, werden in der Stadt Kangana zudem noch mindestens fünf Menschen vermisst. Sie werden unter den Trümmern eines eingestürzten Hauses vermutet. Mehrere Verschüttete konnten lebend geborgen werden. In weiten Teilen Leytes fiel durch das Beben der Strom aus, Straßen wurden beschädigt.