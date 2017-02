Philippinen Nach Erdbeben mindestens 4 Tote, Retter suchen in Trümmern

Durch das Erdbeben sind auch die Start- und Landebahn zu Schäden gekommen und mussten geschlossen werden. (ERWIN MASCARINAS / AFP)

Stunden nach dem Erdbeben im Süden der Philippinen geben die Behörden die Zahl der Todesopfer nun mit mindestens vier an.

Zunächst war von 15 Toten die Rede gewesen. In den Trümmern eingestürzter Gebäude suchen Retter weiter nach Überlebenden. Das Beben der Stärke 6,7 ereignete sich in der Provinz Surigao del Norte auf der Insel Mindanao. Der örtliche Flughafen musste wegen Rissen in den Start- und Landebahnen geschlossen werden.