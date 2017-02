Tausende Katholiken gehen mit Plakaten mit Aufschriften wie «No to Death Penalty» (Nein zur Todesstrafe) in einem «Walk of Life»-Marsch durch den Rizal Park am 18.02.2017 in Manila (Philippinen), um gegen die geplante Wiedereinführung der Todesstrafe auf (dpa/picture-alliance/Bullit Marquez)