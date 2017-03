Auf den Philippinen ist die Leiche des deutschen Seglers gefunden worden, der von Mitgliedern der Islamistengruppe Abu Sayyaf ermordet wurde.

Wie ein Armeesprecher mitteilte, fanden Soldaten die sterblichen Überreste des Mannes am Abend in Sulu, der Hochburg der Extremisten-Organisation, gut tausend Kilometer südlich von Manila. Die Behörden bereiteten nun die Überführung nach Deutschland vor. Die Bundesregierung in Berlin hatte am Montag bestätigt, dass der entführte 70-Jährige von Abu-Sayyaf-Kämpfern getötet worden war.